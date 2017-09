Prévision du temps pour le mardi 19 septembre 2017

Kinshasa, 18 Sept. 2017 (ACP).- Des passages nuageux seront observés sur la Ville Province de Kinshasa et les provinces de: Kongo central, Lualaba, Haut-Katanga, Haut-Lomami et Tanganyika

Des orages accompagnés des pluies sont prévus sur les provinces de: Bandundu, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Tshuapa, Kasaï, Kasaï-central, Kasaï-Oriental, Haut-Uele, Bas-Uele, Lomami, Sankuru et Maniema. Un ciel nuageux avec orages et pluies couvrira sur les provinces de: Tshopo, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Equateur, Mongala, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi. ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD/KJI/CFM Bulletin Météo Nationale du 18 SEPTEMBRE 2017.