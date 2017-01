Prévision  du temps pour le  samedi 07  janvier 2017

Kinshasa, 06 Janv. 2017 (ACP).- Un ciel nuageux avec des éclaircis couvrira la ville de Kinshasa et la province du Kongo-Central, selon le bulletin de la METELSAT parvenu vendredi à l’ACP.

Le document précise que des orages accompagnés des pluies sont prévus sur les provinces de Mai-Ndombe, du Kwilu, du Kwango, du Kasaï- Central, du Kasaï ,de Lomami, du Sankuru ,du Kasaï-Oriental et du Maniema.

Un ciel nuageux avec orages et pluies est attendu sur les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Haut-Katanga du, Haut-Lomami, de la Tanganyika et de Lualaba tandis que un temps ensoleillé sera observé sur les provinces de l’Equateur, du Nord-Ubangi, du Sud-Ubangi,de la Tshuapa, de la Mongala, du Bas-Uélé, du Haut-Uele, de la Tshopo et de l’. Ituri .

Quant aux mouvements du soleil, il se lèvera à 06h 08min 24 séc à Rutshuru, pour se coucher à 18h 10 min 40sec.

A Moanda, il se lèvera à 06h 04min 40 Séc et se couchera à 18h 27 min 40séc. La quantité d’eaux de pluies sera de 25mm à Mbuji-Mayi et 05mm à Kinshasa-Binza. Les températures dans les principales villes se repartiront de manière suivante.

villes t° min t° max villes t° min t° max Kinshasa 24°C 28°c Buta 23°c 32°c Matadi 24°c 30°c Goma 17°c 22°c Inongo 24°c 29°c Bukavu 17°c 24°c Bandundu 25°c 30°c Kindu 24°c 30°c Mbandaka 24°c 30°c Mbuji-Mayi 25°c 29°c Gemena 24°c 31°c Kananga 24°c 29°c Boende 24°c 31°c Lubumbashi 22°c 24°c Kisangani 24°c 31°c Kolwezi 21°c 24°c

ACP/Kams

ACP/Mat/Kgd