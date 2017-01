Prévision du temps pour le vendredi 20 janvier 2017

Kinshasa 19 janv. 2017 (ACP).- Des orages avec pluies isolées sont prévus sur la ville province de Kinshasa et les provinces du Kongo-Central, du Kwilu, du Kwango, de la Mongala, du Bas-Uélé, du Haut-Uélé, de la Tshopo et de l’Ituri, indique le bulletin météorologique de la METELSAT parvenu jeudi à l’ACP.

Le bulletin précise que des passages nuageux avec orages et pluies sont attendus sur les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Maniema, du Kasaï-Central, du Kasaï, du Kasaï-Oriental, de Lomami, du Sankuru, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et de la Tanganyika. Un temps ensoleillé sera observé sur les provinces de Mai-Ndombe, de l’Equateur, de la Tshuapa, du Nord-Ubangi et du sud Sud-Ubangi souligne le bulletin de l’agence.

Quant au mouvement du soleil, il se lèvera à 06h 16min 41séc à Manono pour se coucher à 18h 27 min 41sec tandis qu’à KINSHASA il se lèvera à 06h 05min 01séc pour se coucher 18h 14 min 41 séc. Les variations des températures dans les grandes villes se présentent de manière suivante :

Villes T° min T° max Villes T° min T° max Kinshasa 25°C 30°C Bunia 22°C 28°C Matadi 24°C 29°C Goma 16°C 23°C Inongo 25°C 32°C Bukavu 16°C 24°C Bandundu 24°C 32°C Kindu 25°C 31°C Mbandaka 24°C 32°C Mbuji-Mayi 24°C 31°C Lisala 25°C 33°C Kananga 24°C 33°C Boende 25°C 33°C Lubumbashi 21°C 27°C Kisangani 25°C 33°C Kolwezi 19°C 26°C