Les prévisions budgétaires de l’EUFKIN-Lukunga fixées à 44.584,5$

Kinshasa, 29 Juillet 2017 (ACP).- L’assemblée générale ordinaire de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Lukunga, tenue samedi, au salon d’honneur du stade Révérend Père Raphaël de la Kethule, sous la direction de son président, Tovo Mozande, a fixé à 44.584,5$ les prévisions budgétaires pour la saison sportive 2017-2018.

Le rapport d’activités de l’exercice écoulé indique, dans son volet administratif, que contrairement aux saisons sportives passées, le comité exécutif a connu beaucoup de difficultés dans l’organisation du championnat 2016-2017 sur tous les plans. Même les clubs n’étaient pas épargnés, car il y avait des équipes qui ont désisté avant le démarrage du championnat mais, qu’à cela ne tienne, le championnat a connu sa fin normale.

Sur le plan technique, les clubs suivants : FC DDM, FC Lokolo Moto, AC Marc City et FC Aguila-Villa sont champions respectivement en division I, II, III/A et III/B. Les athlètes Bakotibe Lenga (AS Les Bourgeois), Tshibangu Tshikuna (AC Lufungula), Tulengi Mbau (SC Fosylka) et Makavu Mayanga (FC Young Boys) sont les meilleurs de la saison toutes divisions confondues, tandis que Bisalu Matumona (FC Promotion) est le meilleur artilleur de l’entité.

La palme des clubs fair-play est revenue à SC Nguma (div.I), ES Jade (div. II), Jack FC (div. III/A) et FC Emeraude (div. III/B). Quant aux finances, l’entité Lukunga pour la saison sportive 2016-2017 a réalisée 20.315$ de recettes contre le même montant en dépenses. La division urbaine des sports et loisirs et la Ligue de football de Kinshasa ont été représentés respectivement par Wema Ikomi et Belge Situatala.

ACP/YWM/JGD