Les prévisions budgétaires de l’EUFKIN-Plateau s’élèvent à 20 080 $US pour la saison sportive 2017-2018

Kinshasa, 14 Août 2017 (ACP).- L’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Plateau a fixé à 20 080 $US ses prévisions budgétaires pour la saison sportive 2017-2018, a confié lundi à l’ACP le président ai de cette entité sportive, Pelé Ngisilu Masala.

Cette somme proviendra de la revalidation et de la validation des licences, de l’homologation des transferts, de la vente des imprimés, de la demande de renseignements, des délaissements et libérations des joueurs, de frais de participation au championnat, de tout changement d’appellation et des créances des clubs à l’EUFKIN-Plateau.

L’EUFKIN-Plateau avait réalisé des recettes de l’ordre de 16 433,205 $US lors de la saison 2016-2017 pour des dépenses de 16 353,20 $US, soit un solde créditeur de 80,005 $US. ACP/Fng/JGD