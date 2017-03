Les principaux acquis de l’accord du Centre interdiocésain, selon le Président du Sénat

Kinshasa, 16 mars 2017 (ACP).- Le Président du Sénat, Léon Kengo wa Dondo a évoqué mercredi, au Palais du peuple, les principaux acquis de l’accord du 31 décembre 2016 du Centre interdiocésain, qui pour lui a apporté au pays, outre l’apaisement des esprits à la veille de la date du 19 décembre 2016, l’engagement renouvelé de la classe politique à ne procéder ni à la révision, ni au changement de la constitution, y compris le recours au référendum.

Dans son discours d’ouverture de la session ordinaire de mars 2017 du Sénat, Léon Kengo wa Dondo a cité en outre l’organisation en une seule séquence, et au plus tard le 31 décembre 2017, de l’élection présidentielle ainsi que des élections législatives nationales et provinciales.

D’autres acquis sont notamment le maintien en fonction du Président en exercice jusqu’à l’installation effective du nouveau président élu, le maintien en fonction de toutes les autres institutions à mandat électif, la gestion inclusive des affaires publiques, etc.

Le président Léon Kengo wa Dondo a souhaité que cet accord, en ce compris son arrangement particulier soit respecté et appliqué de bonne foi et dans les meilleurs délais afin de respecter les échéances électorales, après avoir salué l’action des Evêques catholiques.

L’orateur a d’autre part déploré l’extension des foyers d’insécurité un peu partout dans le pays. Il n’y a pas d’alternative à la paix dans notre pays, a-t-il insisté.

En dépit des dissensions observées ces derniers temps, Léon Kengo wa Dondo a fait savoir que l’attente principale du peuple congolais est la tenue des élections, fustigeant au passage les actes de profanation des églises catholiques à Kinshasa, au Kasaï et à Lubumbashi.

Le président de la Chambre Haute du Parlement a adressé dans ce contexte un message de paix au peuple congolais, au regard de la situation que traverse le pays. « De grâce, gardons notre calme et notre patience, préservons tous les acquis démocratiques, engrangés : la paix, la liberté et le consensus« . ACP/Kayu/May