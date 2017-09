Prise des fonctions du bourgmestre Didier LOMOYO ITEKU

Kisangani, 13 Sept. 2017 (ACP).- Le bourgmestre de la commune Tshopo, Didier LOMOYO ITEKU suspendu pendant plus d’une année par le gouverneur démissionnaire de la province de la Tshopo, Jean ILONGO TOKOLE appris officiellement ses fonctions mardi, après une cérémonie de remise et reprise entre lui et le bourgmestre intérimaire, M. Denis Atcholo Basua, la cérémonie a été présidé par le maire de la ville de Kisangani, Augustin OSUMAKA LOFANGA, dans la salle polyvalente de la commune, en présence des agents et cadres de la commune Tshopo, les militants des partis politiques de la majorité présidentielle MP, membres des familles ainsi que les amis et connaissances qui sont venu pour la circonstance.

Dans son mot de circonstance, Didier LOMOYO a rendu grâce à Dieu tout puissant maître de temps et de circonstance pour ce qui vient de se passé en son endroit, il a rendu également un vibrant hommage au chef de l’Etat, Joseph KABILA KABANGE l’autorité morale de la majorité présidentielle pour son implication personnel dans ce dossier.

Le bourgmestre intérimaire, Denis ATCHOLO, a pour sa part remercié les autorités du pays pour leurs implications et l’aboutissement heureux de ce dossier, avant de promettre à son titulaire la franche collaboration comme par le passé.

De son côté, le maire de la ville Augustin OSUMAKA, a exhorté toutes les parties au travail, à la collaboration et à l’unité pour le développement de leur entité administrative. ACP/Fng/May/kji