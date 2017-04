Prise des fonctions du  nouveau Directeur Général  de l’Institut  Supérieur  des Techniques  Appliquées (ISTA) Goma

Goma, 21 Avril 2017 (ACP).- Le Pr. Sebuke Simon, nommé Directeur général de l’Institut Supérieur des Techniques Appliquées (ISTA)/ Goma par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et universitaire, a pris officiellement ses fonctions mercredi au cours d’une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur organisée au sein de cette institution.

Le nouveau chef de l’ISTA/Goma a promis tout mettre en œuvre pour que de l’ordre et le travail reprennent au sein de cette institution en vue de former des étudiants dignes censés faire la fierté non seulement de la province du Nord-Kivu mais aussi de toute la République démocratique du Congo.

Il a appelé les étudiants à ne pas se laisser distraire ou manipuler par des politiques mais plutôt se mettre au travail pour que demain ils puissent contribuer efficacement au développement du pays.

Le Professeur Sebuke Simon a enfin sollicité l’accompagnement et la collaboration de tout le personnel de cette institution pour qu’ils puissent ensemble mener la mission lui confiée par la hiérarchie nationale au bon port. ACP/FNG/Kayu/KGD