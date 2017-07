Le prix de la meilleure étudiante de l’année 2016-2017 remis à Mlle Yenga Likutatu

Kinshasa, 31 juillet 2017(ACP).- La vice présidente de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) en charge des femmes et jeunes entrepreneurs, Espérance Belau, a remis lundi à Kinshasa le prix de la meilleure étudiante de l’année 2016-2017, à Mlle Yenga Likutatu, finaliste en licence de l’Institut facultaire des sciences de l’information et de la communication(IFASIC), à la clôture de l’année académique.

Mme Belau a expliqué que ce prix symbolise le combat que la présidente de la FEC, Eliane Mukeny, a mené pour se faire une place et un nom. Celui-ci (prix) consiste, a-t-elle souligné, à encourager la jeune fille et la femme adulte à s’autonomiser, pour être capable de prendre des décisions importantes et pour améliorer sa vie et celle de la société.

Elle a dit que la remise de ce prix, cette année à la lauréate, a été motivée par le fait que la seule fille ayant réussi en première session, l’année dernière, n’a pas été primée à cause de sa position dans le classement du groupe de meilleurs.

Mme Belau a signalé que cela a beaucoup attristé la présidente qui s’est rappelée ses propres déboires pour émerger en tant que femme, confrontée aux multiples faiblesses attribuées généralement à son statut notamment le manque de confiance, l’absence de détermination et le défaut d’ambition.

La Commission Nationale des Femmes Entrepreneures « « CNFE/FEC » remplit trois missions qui lui sont dévolues : l’encadrement des femmes, membres de la FEC, la promotion de leurs activités et leur plaidoyer pour porter haut et fort leur voix, a conclu la vice présidente de cette structure. ACP/Kayu/May