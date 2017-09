Un prix d’excellence pour les meilleurs élèves des écoles catholiques de Mbuji-Mayi

Mbuji-Mayi, 02 sept.2017(ACP).- Les meilleurs élèves qui ont obtenu au moins 80% des points au sein des écoles conventionnées catholiques du diocèse de Mbuji-Mayi, sont encouragés par l’évêque diocésain, Mgr Emmanuel Bernard Kasanda qui a institué un prix d’excellence en leur faveur.

Le coordonnateur diocésain des écoles conventionnées catholiques, Stanislas Kabeya Tshibaka qui l’a annoncé à la presse vendredi, affirme que cette bourse déjà rendue disponible à son office, est constituée notamment de la gratuité des études pour l’année scolaire 2017-2018 ainsi que des uniformes scolaires.

Selon lui, cette bourse a été instituée par le prélat catholique dans le but d’encourager les élèves les plus méritants à toujours mieux faire, et à créer de l’émulation, le souci étant celui d’améliorer la qualité de l’enseignement.

Le nombre d’élèves bénéficiaires de cette bourse pour cette année scolaire n’a pas été révélé à la presse. ACP/Fng/Yhm/May