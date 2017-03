Le prix du litre de carburant à nouveau revu à la hausse

Kinshasa, 11 mars 2017 (ACP).- Le prix du carburant a été revu à nouveau à la hausse à la pompe, passant de 1615 FC à 1.650 FC le litre d’essence, et de 1605FC à 1640 FC, le litre du gasoil, soit une augmentation de 35 FC par litre, a constaté l’ACP samedi dans les stations service.

Cette augmentation intervient après celle de 75 FC effectuée le mois dernier par le ministère de l’Economie. Pour les opérateurs pétroliers, cette augmentation du prix du carburant à la pompe a été opérée de commun accord avec le gouvernement, tout en respectant la convention interdisant une hausse de 50 %.

Ils ont relevé que la fluctuation du taux de change et les taxes que paient les pétroliers à l’Etat justifient également ce réajustement du prix du carburant.

Spéculations sur les prix de transport en commun

Par ailleurs, les usagers de transport en commun ont dénoncé, samedi, le comportement de certains conducteurs qui spéculent déjà sur les prix de transport en commun dans la ville de Kinshasa sans attendre que l’association des chauffeurs et l’autorité urbaine se concertent sur la question.

Sur certains tronçons, les prix de transport en commun est revu anticipativement à la hausse. C’est le cas des tronçons routiers Victoire –Socimat, Tshibangu-Zando et Victoire-Makala, les destinations où la course est passée de 400FC à 500 FC et de 300FC à 400 FC. Les courts trajets habituellement négociés à 200 FC sont passés à 300FC.

Ces usagers demandent au gouvernement provincial de se pencher rapidement sur la nouvelle grille tarifaire afin de mettre la population à l’abri d’abus des conducteurs véreux. Les prix de transport en commun pratiqués actuellement a été fixé par l’hôtel de ville de Kinshasa depuis 2012, rappel-t-on. ACP/ZNG/Wet