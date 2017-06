La problématique des affaires liées au sous-développement, selon le Pr. Prosper Mérimée Buabua

Kananga, 29 Juin 2017 (ACP).- Le Pr. Prosper Mérimée Buabua de l’Institut Supérieur pédagogique (ISP) de Kananga, a lié, dans une récente publication intitulée « La philosophie de Management et des affaires en République Démocratique du Congo à la lumière de la pensée de Peeter Ferdinand Drucker », l’actualité de cette problématique au sous développement et aux contre performances caractérisant les pays africains.

Selon lui, les défis caractérisant l’Afrique et la République Démocratique du Congo ont imposé l’instauration des espaces et des réseaux de proximité ainsi qu’une économie solidaire et sociale.

Le Pr. Prosper Mérimée Buabua a relevé également l’urgence de la mise sur pied des nouvelles modalités de conduire les institutions au niveau local, national, global et mondial en soulignant la nécessité d’instaurer un nouveau leadership, d’un entreprenariat dynamique innovateur et créatif.

Cette dissertation doctorale a, par ailleurs, tenté de rechercher les lieux d’effectivité de la philosophie africaine et de la philosophie tout court, a-t-il souligné. ACP/Kayu/BSG/JGD