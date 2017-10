«La problématique de l’organisation des Administrations fiscales,» une étude d’un expert du ministère des Finances

Kinshasa, 13 Oct. 2017 (ACP).- M. Gérard Pointe, consultant à la Direction des études et planification auprès du ministère des Finances a réalisé une étude intitulée : «Problématique de l’organisation des administrations fiscales».

L’expert français a, dans cette étude parvenue vendredi à l’ACP , relevé les expériences étrangères notamment les modèles du royaume du Maroc et de la République de Côté d’Ivoire, avant de présenter le point de vue des organismes internationaux.

En ce qui concerne la République démocratique du Congo, M. Pointe a présenté la synthèse de l’évaluation des performances réalisées par la firme TADAT, «Tax : Administration Diagnostic assessment Tool,» réalisée en février 2017 par les experts des organismes internationaux notamment la Banque mondiale , l’Usaid etc… Selon cette étude, le système d’immatriculation des contribuables est totalement distinct de celui de gestion des impôts.

Par conséquent, la base de données des contribuables ne renseigne pas sur les obligations de déclaration et de paiement des immatricules et ne propose pas une vue globale et complète de la situation fiscale de chaque contribuable, ajoutant que les initiatives visant à détecter de nouveaux contribuables et à élargir l’assiette fiscale sont encore insuffisantes.

Evoquant le point relatif à la gestion du risque, l’enquête note que le recueil des renseignements et l’analyse des données permettant d’identifier les risques d’incivisme fiscal sont ponctuels et ne sont pas encadrés par une stratégie structurée de gestion de risque.

Elle soutient aussi que la DGI ne dispose pas d’un plan global d’amélioration du civisme fiscal néanmoins des initiatives et exercices ponctuels portant sur une ou plusieurs catégories des contribuables ou des obligations existent.

Il n’existe pas de processus pour suivre et quantifier l’impact du respect des obligations fiscales émanant des activités d’atténuation des risques. Les travaux de la commission permanente chargée de mettre en place les outils de maîtrise des risques n’ont pas encore aboutit à la mise en place de processus permettant d’identifier, d’évaluer, de classer et de quantifier les risques d’incivisme fiscaux.

Il n’existe pas de processus structuré et formalisé pour identifier, évacuer et atténuer les risques institutionnels. S’agissant du soutien au respect spontané des obligations fiscales, l’expert du ministre des Finances souligne que l’administration fiscale offre aux usagers un éventail d’informations mais elles ne sont pas configurées pour répondre aux besoins spécifiques des diverses catégories de contribuables.

Selon lui, les initiatives les plus importantes visant à réduire le coût du civisme fiscal pour les contribuables sont encore pour l’essentiel en phase de projet. Au sujet de la prestation des déclarations fiscales dans les délais, l’enquête indique que malgré les efforts fournis, les taux de déclarations fiscales déposées dans les délais restent faibles au regard des normes du TADAT.

Bien que le taux de dépôt des déclarations dans les délais soit de 74,82 % pour l’ensemble à l’IBP, la proportion relative aux grandes entreprises est de 89,14%, contre le seuil minimum de 90% fixé par le TADAT pour les grands contribuables.

Pour l’instant, il n’existe pas de disposition de déclaration en ligne pour aucun type d’impôt. Toutefois les déclarations, même celles déposées par les grands contribuables, sont effectuées manuellement sur papier auprès des différents services opérationnels de la DGI. Dans son rapport annuel de 2016, la DGI annonce un projet de télé-déclaration pour les grandes entreprises du secteur minier. ACP/Fng/Mat/JGD