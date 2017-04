Problématique d’enlèvement d’enfants à Kasumbalesa

Kasumbalesa, 18 Avril 2017(ACP.la cheffe de service Genre, famille et enfant de la commune rurale de Kasumbalesa, Ngoie Miloko, a présenté deux enfants dont une fille de douze ans et un garçon de dix sept ans respectivement enlevés à la commune de Ruashi dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga et à Kanyama dans la province de Haut-Lomami.

Elle a précisé devant l’administrateur du territoire assistant de Sakania et bourgmestre de la commune rurale de Kasumbalesa, Zacharie Kilonge Mpungu, que cette fillette de douze, connue sous le nom de Judith Kabamba Banze résident au camp SNCC de la commune de Ruashi, a été enlevée au niveau du terminus des arrêts bus de la Ruashi par deux femmes inconnues qui l’avaient envoyée acheter la cigarette pour elles.

A son retour, elle sera précipitée dans un minus bus qui la conduira jusqu’au quartier Golf à Lubumbashi dans une parcelle située à quelques mètres de la ligne haute tension. Une fois à l’intérieur de cette parcelle, elle trouvera plus de huit enfants détenus, parmi lesquels trois de la maternelle en uniforme.

Ces enfants seront placés sous surveillance armée pendant dix jours, avant d’etre escortés vers une direction inconnue où l’on débarque les garçons vers la brousse. Selon son propre témoignage, comme elle était l’unique fille dans ce mini bus, elle restera seule dans le véhicule. Ainsi, elle va descendre pour partir sans connaître où elle partait jusqu’à se retrouver à Kasumbalesa village tard dans la nuit, avant d’être conduit à la commune. ACP/FNG/Kgd