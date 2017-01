La problématique des ex-combattants sud-soudanais au centre des échanges entre Saïd Djinit et Julien Paluku.

Goma, 12 Janv. 2017 (ACP).- L’Ambassadeur Saïd Djinit, Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU dans la région des Grands Lacs, en visite de travail au Nord-Kivu, a échangé jeudi 12 janvier avec le Gouverneur Julien Paluku au tour des pistes de solutions relatives à la présence des refugiés ex-combattants sud-soudanais cantonnés dans un des sites de la MONUSCO à Munigi, localité du territoire de Nyiragongo située à près de 7 km au Nord de la ville de Goma.

S’exprimant au sortir des échanges, l’hôte du Chef de l’Exécutif provincial au Nord-Kivu a appuyé la démarche de la RDC, celle de voir ces refugiés, bien que démobilisés, être délocalisés vers un pays tiers.

« La question nécessite des solutions tant au niveau local que sous-régional », a assuré Saïd Djinit qui a examiné toutes les pistes possibles à cette problématique au vu des séquelles déjà subies par la RDC dans une question analogue à savoir la présence sur le sol congolais des refugiés rwandais de 1994 (ndlr).

Pour le Gouverneur Julien Paluku, cette question mérité une réflexion verticale de bas à haut notamment par la conception des pistes de solution de la base au sommet.

Plusieurs voix se sont déjà élevées pour décrier cette présence, sur le sol congolais des refugiés et ex-combattants sud-soudanais. Certains estiment que cette hospitalité risquera de se tourner contre la RDC allusion faite aux FDLR et aux ADF qui n'ont cessé d'endeuiller leur pays d'accueil. Les députés nationaux et provinciaux de même que les membres de la Société civile ont multiplié des démarches visant à délocaliser ces fugitifs aéroportés à Goma, en septembre 2017, par la Monusco.