Le procès de l’assassinat de Mme Cynthia Kadima fixé en octobre prochain en Inde

Kinshasa, 13 sept. 2017 (ACP).- Le procès de l’assassinat de Mme Cynthia Kadima par son époux aura lieu au mois d’octobre 2017 en Inde, a déclaré le ministre délégué des Congolais de l’étranger, Emmanuel Ilunga Ngoie Kasongo, à l’issue d’une entrevue mercredi avec une délégation de la famille de la défunte.

« Il y a un peu d’espoir parce que la date du procès est fixé e au mois d’octobre. Nous allons y travailler au sein du gouvernement et de la famille pour voir comment ce procès doit être équitable et que la justice soit rendue, a déclaré le ministre délégué qui s’est dit satisfait du travail abattu par le gouvernement indien, avant de saluer l’ambassadeur de l’Inde en RDC pour son sens d’écoute exceptionnelle et de respect des engagements.

« L’ambassadeur de l’Inde en RDC a promis des choses et les a réalisées. J’ai confiance en son administration pour que le criminel paie pour son crime », a-t-il revelé.

Pour sa part, Mlle Corelie Kadima, petite sœur de la défunte, a remercié le Chef de l’État et le ministre délégué des Congolais de l’étranger pour avoir entendu les cris de détresse de sa famille.

« Au début, la famille avait comme l’impression que le gouvernement ne suivait pas le dossier. C’est une joie, parce que le procès est fixé avant le 10 octobre2017. C’est ce qu’on attendait depuis plus d’une année, a-t-elle déclaré.

Mme Cyntia Kadiama Vechel avait été assassinée le 03 juillet 2016 à Hyderaband, en Inde, par son époux Rupesh Kumar Mohanani, de nationalité indienne.

Sa dépouille a été rapatriée le mercredi 28 septembre 2016 à Kinshasa et inhumée le 29 du même mois, rappelle-t-on. ACP/Fng/May