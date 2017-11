Processus de création d’un réseau national multi-acteurs de protection sociale en RDC

Kinshasa, 09 Nov. 2017 (ACP).- Le Centre de recherche « Chaire de la dynamique sociale(CDS)de l’Université de Kinshasa(UNIKIN) et l’ONG internationale « Solidarité mondiale(WSM) »implantée à Bruxelles, se sont engagés de 2017 à 2021 dans un processus de création et de consolidation d’un réseau national multi-acteurs en RDC dont les finalités consistent à promouvoir un travail décent et d’améliorer la protection sociale pour tous en RDC, a annoncé jeudi à l’ACP le Pr Sylvain Shomba Kinyamba de l’UNIKIN, coordonnateur de ce projet.

Dans le cadre de ce processus a-t-il indiqué, les activités d’identification et d’exploration des ONG de la société civile appelées à s’adhérer à ce réseau, ont été réalisées les 17, 23,25 et 26 octobre derniers à Kinshasa auxquelles six principales organisations de lutte contre la pauvreté pour le travail décent et la protection sociale des travailleurs dans les secteurs formel et informel ont été ciblées.

Il s’agit de la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo(CONAPAC) , le Syndicat national des médecins du Congo(SYNAMED), le Centre de production des semences(CPROSEM), la Confédération syndicale du Congo(CSC) , la Plateforme des organisations promotrices des mutuelles de santé du Congo(PROMUCO) et le Réseau congolais de coach en approche par les résultats rapides et en gestion axée sur les résultats(RCCARR).

Pendant ces quatre jours , il a été question de prise des contacts et des séances de travail aux sièges respectifs de ces ONG par les membres de la coordination de ce projet confié à la Chaire de dynamique sociale en vue de déceler les points forts et faibles de ces dernières en prévision de leur entrer dans le réseau.

Le Pr Shomba a également évoqué l’atelier de lancement des activités de ce projet organisé le 27 octobre 2017 au Centre des handicapés physiques à Kinshasa auquel un délégué de la Solidarité mondiale/Bruxelles a participé.

L’objectif visé au cours de cet atelier a-t-il conclu, était l’information et la sensibilisation des membres de ces ONG pour leur adhésion ainsi que la présentation du chronogramme des activités de ce projet qui restent pour cette année 2017. ACP/Kayu/Wet