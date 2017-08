Processus électoral : le réalisme de la SADC est à saluer

C’est en qualité de pays membre et donc en tant que sujet de droit que notre pays, la RDC, a effectivement pris part au Sommet de Pretoria où le Chef de l’Etat Joseph Kabila était représenté par le Premier Ministre Bruno Tshibala à la tête d’une forte délégation gouvernementale.

Les conclusions de ce Sommet de l’organisation sous-régionale devraient objectivement être appréciées à leur juste valeur par la classe politique et les Congolais de bonne foi qui devraient se féliciter de cette prise de position forte.

En effet, le Président en exercice de la SADC, Monsieur Jacob Zuma n’a fait que traduire la conviction de tous quant au réalisme et à la crédibilité du processus électoral en cours en RDC au point de l’appuyer sans réserve par cette décision de nomination d’un Envoyé spécial pour en suivre et soutenir les étapes encore à parcourir même si elles sont laborieuses.

Ses propos, à la suite de ceux du Président de la CENI, ne sont rien moins qu’une analyse lucide de la situation et une lecture positive de notre Constitution dont les prescrits de l’article 70 déjà confirmés par la Cour Constitutionnelle sont on ne peut plus clairs. Aucun vide institutionnel n’est à craindre en cas de retard dans l’organisation des scrutins ici.

Contrairement aux affirmations de certains extrémistes au sein du Rassemblement qui, plutôt que de ruer sur les brancards et de hurler avec les loups du Congo bashing, feraient mieux de relire notre Constitution ainsi que les résolutions de l’Accord de la Saint Sylvestre dont ils ont du reste contribué à retarder l’application, la position de la SADC est l’expression parfaite de la solidarité de tous les Etats réunis à Pretoria envers un pays membre. Il n’y a donc pas lieu de s’indigner outre mesure.

Le bon sens commande au contraire, face aux indéniables efforts de la CENI à apprêter les conditions pour de bonnes et paisibles élections, que les uns et les autres sachent raison garder et se préparent plutôt à participer auxdites élections au lieu de chercher à s’aliéner la SADC qui a au moins le mérite d’avoir sauvé la RDC d’une balkanisation annoncée grâce à sa brigade internationale au sein de la MONUSCO. Mais peut-être ceci explique-t-il cela… Rédaction ACP