Le procureur de la République de Tshilenge promet le retrait de la qualité d’OPJ aux récalcitrants

Tshilenge, 20 Janv. 2017 (ACP).- Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tshilenge, Franck Kabasele promet de retirer la qualité d’Officier de police judiciaire (OPJ), à ceux ne remplissent pas leurs tâches dans le respect des lois et portent atteinte à la bonne administration de la justice.

Il a fait cette mise en garde au cours d’une séance de travail qu’il a présidée au palais de justice, dénonçant ainsi des cas de plus en plus fréquents de détournement des frais de justice et des arrestations arbitraires et irrégulières des populations paysannes généralement ignorantes des lois.

Le magistrat Kabasele a transmis par la même occasion, des informations sur des éléments nécessaires d’un procès verbal et l’importance d’épargner la justice sur des cas bénins à classer sans suite et aussi l’emprisonnement des détenus à la demande des plaignants, mettant ainsi en doute la liberté de la justice. ACP/Kayu/Wet