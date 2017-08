Les professionnels de la santé invités à lutter l’ampleur de l’automédication

Lubumbashi, 13 Août 2017 (ACP).- Les professionnels de la santé ont été invités à sensibiliser la population sur les méfaits de l’automédication et à encourager la multidisciplinarité dans la prise en charge des patients.

Cette recommandation a été formulée au cours des échanges du quinzième Congrès national d’ophtalmologie tenu du 10au 11 août qui s’est tenu à Lubumbashi, sous le thème général : « les tumeurs oculaires et les ulcères de la cornée« .

Les discussions ont prouvé que les tumeurs et ulcères oculaires sont une réalité qui demande un diagnostic précis et une prise en charge adéquate qui n’exclut pas la pluridisciplinarité.

Les panelistes ont également démontré que l’ulcère de la cornée est l’une de principales causes de malvoyance et de cécité dans nos milieux. Elle constitue la quatrième cause mondiale de cécité. Une consultation ophtalmologique précoce dès l’apparition des symptômes et une prise en charge adéquate permettrait d’améliorer le pronostic visuel.

Les yeux c’est le reflet de l’âme

Par ailleurs, le recteur de l’Université de Lubumbashi, (UNILU), le Pr Gilbert Kishiba Fitula, a, lors de la clôture de ce quinzième congrès, rappelé que les yeux sont un reflet de l’âme et que la vue c’est la vie. Il a souligné l’importance de la tenue de ces assises, avant d’appeler les participants à assurer le suivi des recommandations pour le bien des universités de la RDC et celles d’ailleurs. Le Pr Gilbert Kishiba Fitula qui avait auparavant remis des diplômes aux participants, a invité la Société Congolaise d’Ophtalmologie à compter sur l’expertise de l’UNILU.

Le président du Conseil Provincial de l’Ordre de Médecins, le Dr Dieudonné Pablo Ngwej, qui a exprimé sa satisfaction pour la tenue de ce congrès, a indiqué que ce dernier augure de bonnes perspectives en cette société où les enfants atteints par les tumeurs oculaires sont taxés de « sorciers » et exclus alors cette pathologie peut être bien soignée et bien régulé si l’on s’y prend à temps.

Hommage à feu le Dr Kapya

Le président de la Société Congolaise d’Ophtalmologie, le Pr Dr Dieudonné Kaimbo wa Kaimbo, a rendu un hommage mérité à feu docteur Kapya qui de son vivant à contribué pour le développement de l’ophtalmologie dans l’ex Katanga. Il a remercié le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga pour avoir patronné cette manifestation scientifique, avant de rappeler l’objectif de la SCO, celui de lutter contre la cécité.

Le coordonnateur de ce quinzième congrès national d’ophtalmologie, le Dr Bruno Iye Ombamba, a émis le vœu de voir la SCO continuer à rassembler les ophtalmologistes pour pouvoir promouvoir le développement de l’ophtalmologie dans le pays. Il a également remercié tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de ces assises de grande portée scientifique. ACP/ Kayu/Wet