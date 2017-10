Le projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de Paris adopté à l’Assemblée nationale

Kinshasa, 12 oct. 2017 (ACP).- Le projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de Paris au titre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été adopté à l’Assemblée nationale, jeudi, au Palais du peuple, au cours de la séance plénière dirigée par le président Aubin Minaku.

L’adoption de ce texte de loi a été précédée de la réponse du ministre de l’Environnement et développement durable, Amy Ambatobe, aux préoccupations pertinentes des députés soulevées, mardi, lors de la présentation de ce projet.

Le ministre Amy Ambatobe a axé sa réplique sur trois principaux points relatifs à l’intérêt pour la RDC à ratifier cet accord, aux garanties de la souveraineté nationale et à la sécurisation de l’accès des communautés aux ressources forestières, ainsi qu’aux efforts fournis pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L’Accord de Paris présente un intérêt important pour le pays en ce qu’il offre des avantages perçus sous plusieurs enjeux, notamment politique, financier, énergétique, diplomatique, économique, a-t-il indiqué.

Il a souligné que sur le plan politique, l’accord a été adopté en décembre 2015 à Paris, en France, et signé le 22 avril 2016 à New York, par le Président de la République Joseph Kabila.

Cet acte, a-t-il dit, est un symbole de la cohérence et de la continuité de l’engagement politique du pays et permet à la RDC d’affirmer son leadership régional et international qui s’inscrit dans le peloton des pays faisant montre d’ambition dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques.

Il a fait observer qu’au sujet des enjeux financiers, qu’au-delà des financements mobilisés à ce jour notamment dans le processus REDD+, l’adhésion de la RDC à cet accord offre des nouvelles opportunités financières pouvant permettre au pays de concrétiser la mise en œuvre de ses Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN) et prévoit également un nouvel engagement financier prévu à partir de 2025 puis revu tous les cinq ans.

A cela, s’ajoute une forte mobilisation des institutions financières internationales, des agences des Nations Unies, des banques de développement multinationales ou bilatérales, ainsi que des banques privées et des fonds de pension en vue de soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables.

Cet accord, poursuit-il, au plan économique, permettra d’attirer plus des financements verts qui affecteraient positivement l’économie du pays.

Le ministre Ambatobe a rassuré les députés nationaux que la souveraineté nationale, l’accès des communautés aux ressources forestières resteront sécurisés, cela en conformité avec l’article 13 de cet accord relatif à la transparence et à la souveraineté des Etats. Il en est de même de la sécurisation du droit d’accès des communautés aux ressources forestières garanti par la même disposition qui vient renforcer et garantir la gestion durable et efficiente de nos forêts.

Par ailleurs, il a fait observer que le pays a fourni d’efforts considérables dans la réduction des émissions à gaz à effet de serre en ce qu’elle a maitrisé ses faibles émissions en adoptant le modèle Maggic Sengen dans le cadre de transfert de technologie et de renforcement des capacités pour la mise en œuvre des Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN), au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

En réponse à une question, le ministre Ambatobe a remercié le Président de la République, Joseph Kabila, pour son implication par la signature de cet accord, le président Aubin Minaku qui a fait que ce jour devienne celui où les pressions subies au niveau de la communauté internationale puissent être traduites par la ratification de cet instrument juridique et aussi le gouvernement pour tout le processus à travers lequel il est passé. ACP/Kayu/Wet