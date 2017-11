Le projet d’édit sur le contrôle et la lutte contre la pollution et la nuisance présenté à l’Assemblée du Kongo Central

Matadi, 02 Nov. 2017 (ACP).- Le ministre provincial de l’Environnement du Kongo Central, Pierre Kabangu Nsalambi, a présenté jeudi à l’Assemblée provinciale le projet d’édit relatif à la politique provinciale de contrôle et de lutte contre toute forme de pollution et nuisance, au cours d’une plénière tenue sous la direction du président de cette institution, Léonard Nsimba Nzungila.

Dans l’économie du texte fait à la plénière, le ministre Pierre Kabangu a indiqué que son édit n’est pas une action isolée, mais plutôt une action qui rentre dans un cheminement logique et une série d’actions cohérentes et concertées, en vue de préserver les écosystèmes et de sécuriser la santé physique et mentale de la population, agressée à longueur des journées et des nuits, même dans leur sommeil par diverses pollutions et nuisances.

En dehors des dommages causés à l’environnement, notamment la destruction de la couche d’ozone, la diminution de la fertilité du sol, la désertification, l’épuisement des ressources halieutiques et la détérioration du patrimoine naturel et culturel, le projet de cet édit, a dit le ministre provincial de l’environnement, s’intéresse sur la question liée à la pêche destructive sur les eaux territoriales du Kongo Central, à l’agroforesterie en faveur des milieux les plus menacés en province par la déforestation, l’exploitation artisanale des bois d’œuvre, à la protection des écosystèmes forestiers et à l’assainissement des milieux urbains, périurbains et ruraux.

Au terme de cet exposé, le président de l’Assemblée provinciale a invité la plénière à émettre des avis sur ce projet de loi. Contre toute attente, les députés dans l’ensemble ont réagi négativement sur ce projet d’édit dont la plupart des préoccupations, selon eux, avaient déjà été règlementées par le législateur. Il faudrait seulement au gouvernement provincial de prendre toute les dispositions pour appliquer la loi dans son intégralité, ont-ils dit, avant de suggérer son rejet pur et simple. La plénière a invité le ministre à revenir prochainement pour répondre aux préoccupations des députés.

Auparavant, la plénière avait renvoyé à son auteur, pour motivation, la proposition d’enquête parlementaire sur le patrimoine immobilier de l’état dans la province du Kongo Central, inscrite au calendrier de la session par le député Kinavuidi Sangi Luyoki. ACP/Kayu/JGD