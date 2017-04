 Le projet d’électrification du plateau scolaire de Mbansa Mboma bientôt une réalité

Kinshasa, 1 avril 2017 (ACP).-Le ministre de l’Energie et des ressources hydrauliques, Pierre Anatole Matusila s’est engagé vendredi à s’impliquer dans la réalisation du projet d’électrification du plateau scolaire de Mbansa Mboma, une localité de la province du Kongo central située à 80 km, à l’ouest de la ville de Kinshasa.

Le ministre Matusila a exprimé cet engagement au cours d’une audience qu’il a accordée à une délégation de l’association des anciens élèves du Collège Notre Dame de Mbansa-Mboma (Assacom) conduite par le président de cette structure, Joseph Makengo, venue solliciter son implication en vue d’accélérer la réalisation dudit projet en veilleuse depuis trois ans .

« La SNEL étant devenue une société commerciale, l’achèvement de ce projet nécessite des fonds pour financer l’achat des matériels manquant. Le gouvernement va s’impliquer pour finaliser ce projet compte tenu de son impact dans l’amélioration des conditions d’hébergement des élèves qui suivent les enseignements dans les complexes scolaires de ce plateau ».

Le plateau scolaire de Mbansa Mboma comprend un grand collège pour garçons, doté d’un internat d’une capacité d’accueil de 400 élèves, d’un lycée pour filles avec un cycle primaire et secondaire avec plus de 500 élèves et d’une école primaire destinée aux élèves externes des villages environnants.

Selon l’abbé Recteur du collège, Pierre Batokila, le projet est très avancé. Tous les poteaux à partir du lieu de soutirage de l’électricité jusqu’au plateau sont déjà posés. Les câbles nécessaires pour le transport de l’électricité sur le site étant stockés au collège, il ne reste plus qu’à trouver le financement pour acquérir les transformateurs ainsi que quelques accessoires avant que la ligne ne ACP/ZNG/Kgd