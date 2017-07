Kinshasa, 02 juillet 2017 (ACP).- Le gouvernement a adopté samedi un projet d’ordonnance portant mise à la retraite des secrétaires généraux de l’administration publique, au cours de la 2ème réunion extraordinaire du conseil des ministres tenue sous la présidence du Premier ministre, Bruno Tshibala Nzenze.

Le conseil a, en outre, adopté deux autres projets d’ordonnance portant respectivement mise à la retraite et admission à l’éméritat des secrétaires généraux de l’administration publique, nomination et mise à la retraite des secrétaires généraux de l’administration publique, promotion ainsi que mise à la retraite des hauts fonctionnaires de l’administration publique

Trois projets de décret portant promotion et mise à la retraite respectivement des cadres supérieurs, des agents de collaboration et des agents d’exécution de l’administration publique ont également été adoptés. Ces six textes qui concernent des membres du personnel des ministères du Plan, Budget, Fonction Publique, Finances et Portefeuille seront soumis respectivement à la sanction du Président de la République et du Premier ministre.

Le conseil des ministres a également adopté le relevé des décisions prises lors de ses réunions ordinaires du 26 mai 2017 et 9 Juin 2017, à savoir le projet de loi des finances pour l’exercice 2017 décidé lors du conseil des ministres du 26 mai 2017 qui a d’ores et déjà été transmis au Parlement pour examen et adoption, de même que l’évaluation du processus électoral en République Démocratique du Congo effectuée en présence du président de la CENI, lors du conseil du 9 juin 2017. ACP/Mat/Kgd