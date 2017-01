Le projet d’organisation des Etats généraux de l’ESU soumis au ministre Steve Mbikayi

Kinshasa, 09 Janv. 2017 (ACP).- Le projet d’organisation des Etats généraux de l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU) a été soumis lundi au ministre de tutelle, Steve Mbikayi, en vue de resituer le système éducatif congolais sur le plan international, en présence du vice-ministre, Mboso Nkodia, des autorités académiques et des présidents des conseils d’administration des universités et des ^,stituts supérieurs.

Ces Etats généraux, selon le président du conseil d’administration des universités publiques du Congo, Mgr Tharcisse Tshibangu, vont permettre de confirmer ce que doit être l’université congolaise dont sa réforme de 1971 avait influencé le monde entier.

Il a affirmé avoir présenté au ministre de l’ESU la situation générale de ce secteur disposant des orientations de réforme dans la loi-cadre de février 2014 et de l’ordonnance présidentielle de 2016 portant organisation et fonctionnement des organes de l’ESU.

Mgr Tshibangu a également évoqué au cours de ces entrevues le renforcement des mesures d’application de cette loi-cadre, la nécessité de financement des universités pour promouvoir les résultats de la recherche et des services académiques.

Il a rassuré du soutien de ces trois conseils d’administration des établissements publics au ministre de l’ESU qui s’est montré attentif aux préoccupations soulevées.

Steve Mbikayi a promis un travail de collaboration dans un esprit de dialogue permanent pour trouver des solutions idoines ensemble et réussir la mission lui confiée par le Président de la République et le Premier ministre.ACP/Kayu/Wet