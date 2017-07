Promotion de l’agroforesterie dans la périphérie de Boma et Muanda

Boma, 19 juillet 2017 (ACP).- L’Action concertée pour le développement durable (ACODED), une ONGD qui exécute à la base le projet de gestion améliorée des paysages forestiers (PGAPF), s’est engagée dans la promotion de l’agroforesterie, avec l’appui des associations paysannes et autres concessionnaires dans la périphérie de Boma, Muanda et une partie du Bas-Fleuve, a indiqué mercredi à l’ACP un expert forestier.

Dans le cadre de ce projet, a-t-il noté, il a été recommandé à la population paysanne, cultivatrice des divers produits agricoles, d’associer à leurs cultures habituelles les arbres fruitiers, soulignant que cette pratique est d’une grande importance pour la survie de la population qui verra ses revenues augmenter sans moindre doute.

Le PGAPF a pour objectif de tester des nouvelles approches pour améliorer les conditions de vie des populations et la gestion des paysages forestiers dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre provoqué par la déforestation et la dégradation des forêts.

Il a exhorté la population proche des terres arables ou non à protéger leurs espaces et à utiliser les méthodes dictées par le projet afin de les garder intacts et chercher à créer des forets artificielles dans les savanes en utilisant la méthode de la mise en défens, à bannir les feux de brousse, la déforestation et à privilégier le reboisement par la pratique de l’agroforesterie. ACP/FNG/Kayu/BSG/May/KJI