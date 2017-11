La promotion du genre confrontée à l’incompréhension des chefs coutumiers au Kasaï Central

Kinshasa, 17 Nov. 2017 (ACP).- L’incapacité de la majorité de chefs coutumiers à comprendre les textes juridiques relatifs à la promotion du genre et des droits de la femme demeure un défi notamment dans la province du Kasaï Central, relève vendredi l’ACP dans le rapport d’une étude de l’Union congolaise des femmes de médias (UCOFEM) sur les freins à la participation politique des Congolaises notamment en période électorale.

Selon cette étude, tous les textes sont rédigés en français, y compris l’Edit provincial portant suppression de coutumes avilissantes ; ce qui constitue une difficulté majeure, empêchant leur vulgarisation auprès de la population.

Evoquant le cas du chef Ngandu Tshisense du groupement Kasangidi, dans le territoire de Dibaya, la source fait remarquer que ce dernier ne reconnait le droit de participation à la vie politique qu’aux seules femmes, issues des familles régnantes. Selon lui, leur rôle est de veiller à la conservation des pratiques coutumières, malgré sa participation à plusieurs ateliers sur le genre et la parité.

Par contre, M. Célestin Tshibuabua, juriste et secrétaire à la cour royale du Grand chef Kalamba Muanangana, qui comprend l’importance du genre dans la vie communautaire, a fait état de la présence des femmes, chefs coutumiers, dans plusieurs groupements de la province comme à Katende Bakua Buisha, dans la commune de Ndesha, à Kananga et bien d’autres dans les territoires de Luiza et de Dimbelenge.

Pour sa part, le chef Muamba Muyi, participant à l’atelier sur les VSBG, a sensibilisé les parents de scolariser tous les enfants, filles et garçons, malgré le fait que son village avait été frappé par le phénomène « Kamuina Nsapu ». Il a réussi à ramener ces derniers de la forêt à l’école et de nombreux finalistes dont de centaines des filles ont participé aux épreuves de la dissertation.

Les autorités coutumière, note encore la même source, pensent qu’il faut la volonté politique pour accélérer la prise en compte du genre à tous les niveaux et une justice forte, capable de réprimer les infractions liées notamment aux VSBG, sans tenir compte de la qualité de leurs auteurs. ACP/Fng/Mat/Wet