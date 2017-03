Pour la promotion du système éducatif dans la ville de Mwene Ditu

Mwene Ditu, 26 mars 2017 (ACP).- Les participants aux assises sous-provinciales de promotion scolaire édition 2017, tenues du 22 au 24 mars ont décidé de tout mettre en œuvre pour promouvoir le système éducatif de la sous-division de l’EPS dans la ville de Mwene Ditu.

Les participants à ces assises qui ont fait la mise à jour de la carte scolaire pour détenir les statistiques exactes des écoles et de la population scolaire, préparé l’année scolaire 2017-2018, ont aussi examiné les principaux indicateurs par axe stratégique dans l’objectif d’améliorer le niveau de l’enseignement et la qualité de la gouvernance.

Pour le sous-proved Matand Tshish Bavual Urbain, la tenue de ces assises a permis également aux participants, de fournir des données sur le contrôle pédagogique par trimestre et par niveau d’enseignement. Il était également question d’étudier les possibilités de rendre disponibles les manuels et d’autres équipements de laboratoire, avant d’évoquer le statut du personnel enseignant, ouvrier et administratif éligible à la retraite. ACP/FNG/Wet