La promotion du « vivre ensemble » comme un moyen pour lutter contre les violences

Kinshasa, 28 oct. 2017 (ACP).- Un groupe de jeunes leaders s’échangeant samedi à Kinshasa, au cours d’une émission radiodiffusée, ont opté en faveur de la promotion de la culture du « vivre ensemble », comme un moyen efficace pour lutter contre notamment les violences et les conflits, fréquents dans leurs milieux.

Ces débatteurs qui réfléchissaient autour du thème : « Le bien-fondé du vivre ensemble », ont estimé que cette approche permettra à cette frange de la population, indispensable pour l’avenir du pays, à s’accepter, à se comprendre et à s’aimer en privilégiant ce qui unit et en mettant de côté tout ce qui divise.

Dans cette configuration, ont-ils pensé, les jeunes gens auront indépendamment de leurs différences, des occasions d’échanges et des partages d’expériences sans complexe, ni passion, sur les problèmes de la vie et dont l’impact sera positif pour leur progrès et, partant celui du pays.

Ces jeunes leaders ont apprécié cette option qui est, à leur avis, capable, si elle est bien cernée, de contribuer à la réduction sensible du banditisme urbain, tel le phénomène « Kuluna » de plus en plus récurrent dans la capitale de la RDC. ACP/BSG/Wet