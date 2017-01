Promulgation de l’édit relatif au budget de la province de Mai-Ndombe

Inongo, 03 Janv. 2017 (ACP).- Le gouverneur de la province du Mai- Ndombe, Gentiny Ngobila Mbaka, a signé le week–end à Inongo, l’arrêté n° 029/CAB/PROGOU/M-ND/GNM/2016 portant promulgation de l’édit relatif au budget de la province du Mai Ndombe, évalué à un montant global de 45.512.993.218 FC.

Outres les dispositions générales, cet édit se rapporte notamment au budget général avec 12 articles et aux allocations budgétaires comprenant un article en rapport avec la quotité de 40% des recettes à caractère national allouées à la province et évaluée à 37.549.608.878 FC.

Le budget prévoit les recettes courantes de l’ordre de 45.085.493.218 FC, soit 99,06% du budget général qui englobent celles à caractère national et les ressources propres.

Par contre les recettes exceptionnelles sont estimées à 427.500.000 FC soit 0,94 % du budget général. Les dépenses générales de la province sont de 3 natures, à savoir les dépenses courantes en rapport avec la dette publique intérieure, les frais financiers, les dépenses du personnel, les biens et matériels, les dépenses de prestation, transfert et interventions ; les dépenses en capital concernant les équipements, la construction, réfection, réhabilitation et addition d’ouvrages et édifices et enfin les prêts et avances.

La dette publique est chiffrée à 167.328.274 FC, les frais financiers de l’ordre de 41.832.068FC, tandis que les dépenses du personnel sont arrêtées à 28.313.512.729Fc.

Les dépenses des biens et matériels sont chiffrés à 734.875 FC et celles des prestations à 1.125.848.781FC, alors que les transferts et interventions ont été estimés à 8.919.912.035 FC, les dépenses d’équipement à 1.209.207.368 FC et celles de construction, réfection, réhabilitation, addition d’ouvrages et édifices chiffrées à 5.000.476.676 FC. Cet édit est entré en vigueur le 1er Janvier 2017. ACP/Mat/JGD/Fmb