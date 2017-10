Les propositions de loi portant fonctionnement du CNSA et des partis politiques jugées recevables

Kinshasa, 24 oct. 2017 (ACP).- L’Assemblée nationale a jugé recevables deux propositions de loi dont l’une porte sur le fonctionnement du CNSA et l’autre sur celui des partis politiques, au cours d’une plénière, mardi au Palais du peuple, sous la présidence de Aubin Minaku.

L’auteur de la proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement du Conseil national de suivi de l’accord du 31 décembre et du processus électoral (CNSA), le député national Robert Paysayo qui répondait aux préoccupations soulevées par ses collègues, lors de la plénière consacrée à l’examen de sa proposition de loi, s’est limité à éclairer des questions qui relèvent de la compétence de l’Assemblée nationale, remettant la résolution d’autres préoccupations à la commission Justice, administration et politique (PAJ) qui a les prérogatives de faire le toilettage du texte sous examen.

Robert Paysayo a résumé sa réplique en quatre points, notamment l’assise juridique du CNSA ainsi que la faveur et les privilèges octroyés à ses membres.

Il a reconnu, par ailleurs, la pertinence de faire jouer l’influence de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) dans le processus électoral, soutenant que cette dernière devra désigner un délégué devant siéger au CNSA comme observateur, conformément à l’accord du 31 décembre 2017 et à l’arrangement particulier entre les signataires dudit accord.

Des partis politiques

Pour sa part, le député national Lucain Kasongo, initiateur de la proposition de loi modifiant et complétant la loi n° 04/002 du 15 mai 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques, a soutenu qu’il était nécessaire de modifier et d’ajouter certaines dispositions de cette loi en l’adaptant à la Constitution de la République promulguée après ladite loi, ainsi qu’au contexte et à la situation politique de l’heure en RDC.

Cette proposition de loi comporte des innovations, notamment la promotion des droits de la femme et des personnes vivant avec handicap (PVH) au sein des partis politiques, l’obligation pour le ministère de l’Intérieur, tuteur des partis politiques, de publier chaque année la liste des partis, l’interdiction formelle aux groupes armés de se muer en partis politiques, la dissolution des partis n’ayant obtenu aucun siège aux élections législatives et provinciales.

Après les préoccupations soulevées par ses collègues, Lucain Kasongo qui n’a eu que 15 minutes pour préparer les éléments de réponses, a argumenté que la dissolution des partis faibles aux élections permettra de revoir à la baisse le nombre de formations politiques (plus de 450 actuellement) en RDC afin que l’Etat puisse avoir la possibilité de financer les partis conformément à la loi en vigueur.

Quant au sort des groupes armés, il a fait savoir que le pays n’étant plus en situation de guerre, la mutation des groupes armés en partis politiques donne l’impression d’encourager la prise d’armes pour des fins politiques au dam des populations victimes des conflits armés.

Les deux propositions de loi sont envoyées à la commission PAJ pour un dernier nettoyage en tenant compte des observations de la plénière, avant leur vote. ACP/Mat/Wet