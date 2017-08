Un protocole de soins de santé entre le Haut Katanga  et Apollo Hospitals enterprises Limited

Lubumbashi, 13 Août 2017 (ACP).- Le gouvernement provincial du Haut Katanga, a signé, samedi à Lubumbashi, un protocole d’accord avec Apollo Hospitals Enterprises Limited de la république de l’Inde, dont les termes sont fondés sur les moyens d’assurer le traitement médical spécialisé à l’étranger.

Apollo Hospitals enterprises Limited qui offre des services et des conseils de santé de qualité à plusieurs pays africains, souhaite s’associer au ministère provincial de la Santé de la province du Haut Katanga en tant que partenaire médical, dans l’objectif de renforcer la collaboration et de construire un partenariat à long terme et mutuellement bénéfique pour de meilleurs services des soins de santé en faveur de la population de la province du Haut Katanga. Apollo Hospitals enterprises Limited a proposé des services de consultation par des spécialistes, la formation du personnel médical, le service paramédical et le traitement des patients nécessitant des soins spécialisés.

Apollo Hospitals Enterprises Limited entend partager son expérience et fournir son expertise au gouvernement provincial du Haut Katanga avec l’intention de créer un modèle personnel de prestation des soins durables dans la province.

Les médecins d’Apollo hospitals enterprises Limited vont Visiter périodiquement la province du Haut Katanga à la demande du ministère provincial de la Santé pour administrer des soins cliniques spécialisés en cardiologie, en oncologie, en orthopédie, en Néphrologie, en Neurochirurgie, et autres spécialités. C’est aussi dans cette perpectives que cette structure projette d’organiser des conférences cliniques et des programmes d’éducation médicale.

Ce contrat d’une durée de deux ans renouvelable a été signé en présence de Mme Rosette Mosi, ambassadeur de la RDC en Inde, de Me Justin Kyela Ngoie, ministre provincial et de tout le personnel de la santé du gouvernement provincial. ACP/ Kayu/Wet