Province de la Tshopo : plus d’un million d’électeurs déjà enregistrés sur 1.349.677 attendus

Kisangani, 07 Juillet 2017 (ACP). – La Commission Electorale Nationale Indépendante « CENI » pour la province de la Tshopo a franchi à ce jour la barre d’un million (+1.000.000) d’électeurs enrôlés, a appris l’ACP jeudi de Mme Aimé Lihaha, secrétaire exécutif provincial de cette structure.

1.349.677 électeurs sont attendus à la fin de l’opération dans cette entité, selon les prévisions de la CENI, a-t-elle précisé.

Les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans cette entité ont timidement débuté le 30 Avril dernier sur toute l’étendue de la province de la Tshopo et se clôtureront le 30 juillet prochain, rappelle – t – on. ACP/Mat/may/KJi