Les provinces du Bas-Uélé et du Haut-Uélé bientôt reliées par route

Kinshasa, 11 mars 2017 (ACP).- La liaison entre la province du Bas-Uélé et celle de Haut-Uélé sera bientôt possible grâce au déblocage d’une somme de sept millions deux cents mille dollars américains de la Banque Mondiale visant la réhabilitation de 130 km de la route Bondo-Dulia, a appris samedi l’ACP à la cellule infrastructure du ministère des Travaux publics et reconstruction.

Selon la même source, une délégation de la cellule infrastructures, conduite par son coordonnateur, Théophile Ntela Longumba s’était rendue sur cette route pour étudier les possibilités de démarrage des travaux de cette voie dans le cadre du projet Pro-route.

La réhabilitation de cette route en terre, longue de 130 km, actuellement exploitée seulement par vélos ou motos, va permettre de drainer la production agricole de ces deux provinces vers les centres de consommation, a dit M. Ntela à son retour du Bas-Uélé.

M. Ntela note des progrès dans le déploiement du matériel de Kisangani vers le chantier, soulignant que le démarrage des travaux de réouverture de cette route est imminent.

L’entreprise SOBATRANS de la République du Tchad ayant gagné le marché, réhabilitera dans dix-huit mois la route, deux ponts ainsi que la construira une dizaine de dalots sur toute la longueur de cette route. ACP/ZNG/Wet