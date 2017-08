Publication du calendrier actualisé d’activités de la LIFKIN saison 2017-2018

Kinshasa, 17 août 2017 (ACP).- La Ligue de football de Kinshasa (LIFKIN) a rendu public le calendrier actualisé d’activités de la saison sportive 2017-2018, indique un communiqué de cette entité sportive parvenu jeudi à l’ACP.

Selon le communiqué, le programme actualisé d’activités de la LIFKIN démarre le jeudi 17 août pour se terminer le jeudi 31 août 2017. Il s’établit de la manière suivante : du jeudi 17 au mardi 23 août 2017 : recyclage des commissaires du match et candidats membres des commissions spécialisées ; du mardi 22 au jeudi 23 août : remise à niveau des dirigeants des clubs ; du jeudi 24 au samedi 26 août : remise à niveau des arbitres pratiquants ; mercredis 16, 23, 30 août et samedi 19, 26 août et 2 septembre : test physique FIFA.

Les séances de récupération se dérouleront les mercredi 6 et 13, samedi 9 et 16 septembre 2017. ACP/Kayu/Wet/GK