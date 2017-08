Publication du calendrier d’activités de la FECOSHO 2017

Kinshasa, 11 aout 2017 (ACP).– La Fédération congolaise de shokando sho sho (FECOSHO) a rendu public le calendrier d’activités de la saison sportive 2017, indique un communique de cette entité sportive parvenu vendredi à l’ACP.

Le calendrier d’activités s’établit comme suit : du vendredi 25 au dimanche 27août 2017 : recyclage et séminaire de formation des cadres et missionnaires ou ceintures avancées ; du 30 septembre au 30 octobre : assemblées générales des ligues, ententes, associations et cercles, championnat des ligues provinciales, contrôle et vérification des structures du style shokando sho-sho de la RDC et de l’extérieur du pays ; du samedi 25 au jeudi 30 novembre : assemblées générales ordinaire et élective de la FECOSHO, 8ème championnat du Congo, recyclage international des hauts cadres et 3ème Congrès international sur l’étude de l’organisation de l’Union internationale du style shokando sho sho à Kinshasa, 3ème combat national (cashondofosho). ACP/Mat/Kgd/Kji