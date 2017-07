Publication de la liste de 20 présélectionnés pour l’Afrobasket 2017

Kinshasa, 18 juillet 2017 (ACP) – Les coaches des Léopards basket-ball masculins, Charly Buzangu et Joachim Vale Mosengo, ont retenu vingt joueurs en prévision de l’Afrobasket 2017 dont la phase finale sera co-organisée du 8 au 16 septembre par le Sénégal et la Tunisie.

L’ossature de la sélection nationale est composée en gros des joueurs ayant pris part aux éliminatoires de la Zone 4 de FIBA-Afrique, parmi lesquels Mick Kabongo, ancien joueur de University of Texas at Austin et Jordan Sakho, sociétaire d’ICL Manresa en Liga Endesa espagnole. Il faut aussi citer le nom de Bismack Biyombo Sumba de Orlando Magic (NBA).

La liste de 20 présélectionnés se présente comme suit : 1. Bunogo Bayombo, 2. Bismack Biyombo, 3. Aristote Chiza, 4. Myck Kabongo, 5. Herve Kabasele Kasonga, 6. Eric Kibi, 7. Chadrack Lufile, 8. Docta Mutombo Lukusa, 9. Johnny Buzangu Mualaba, 10. Emmanuel Mudiay, 11. Omori Mulumba, 12. Arsene Mbay Mutombo, 13. Roly Fula Nganga, 14. Christian Niamazomi, 15. Mohamed Ntumba, 16. Maxi Munanga Shamba, 17. Jordan Shako, 18. Jericho Samuna, 19. Evariste Shonganya Tolembo, 20. Djo Loo Yele. ACP/Mat/Kgd