Quarante sept(47) cas d’accidents de circulation enregistrés en Ituri par la PCR en 2016

Bunia, 10 Janv. 2017(ACP).- Quarante sept(47) cas d’accidents de circulation dont quinze(15) morts ont été enregistrés dans la ville de Bunia en 2016, a révélé mardi le commandant de la Police de circulation routière(PCR)/Bunia, Major Noé Limbe Ndabaga, au cours d’un entretien avec l’ACP.

En plus des morts enregistrés, a-t-il poursuivi, son service a noté des cas de blessés graves et légers, ajoutant que ce chiffre est en baisse par rapport à l’année 2015 avec soixante neuf(69) cas d’accidents de circulation enregistrés.

Le major Noé Limbe attribue ces cas d’accidents au non respect de principes du code de la route, des injonctions de l’agent qualifié et des panneaux de signalisation. L’ivresse au volant, l’excès de vitesse et autres comportement à risques sont également cités ACP/Mat/May.