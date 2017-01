Quatre ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au Président Joseph Kabila

Kinshasa, 24 janv. 2017 (ACP).- Le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu mardi, au cours d’une brève cérémonie au Palais de la Nation, les lettres de créance de MM. Abec Mxolisi Shilubane, Rachid Agassim, Kim Kyong Sik et Bart Ouvri, nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectivement d’Afrique du Sud, du Royaume du Maroc, de la République populaire démocratique de Corée et Chef de la délégation de l’Union européenne en République démocratique du Congo.

Né le 23 novembre 1952 en Afrique du Sud, Abel Mxolisi Shilubane, nouvel ambassadeur d’Afrique du Sud en RDC, est diplômé des opérations et management des ports de l’Académie arabe de transport maritime d’Alexandrie, en Egypte. Il est marié et père de famille.

Rachid Agassim, nouvel ambassadeur du Royaume de Maroc en RDC, est détenteur d’une licence ès lettres et littérature anglaise de l’Université Hassan II, à Casablanca, au Maroc. Il a exercé les fonctions notamment de Chargé d’affaires à Prétoria, en Afrique du Sud, Consul général à Londres, au Royaume Uni et de premier Secrétaire d’ambassade à Washington, aux Etats-Unis d’Amérique.

Kim Myong Sik, nouvel ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée en RDC, est né le 20 mars 1965. Il a fait ses études à l’Université Kim Il Sung à Pyongyang. Il fait ses débuts en diplomatie en 1986 comme fonctionnaire au Département Afrique, Moyen-Orient et Amérique latine au ministère nord-coréen des Affaires étrangères.

Il a été Premier secrétaire de la Délégation générale de la République Populaire Démocratique de Corée en France et coordonnateur, directeur et directeur-général-adjoint du département Europe au ministère des Affaires étrangères. Marié et père de deux enfants, il parle coréen et français.

De nationalité belge, Bart Ouvry, le nouveau Chef de la délégation de l’Union européenne en RDC est né le 1er février 1961. Il détient un master en Histoire moderne de l’Université de Gand et un master en science de communication de la même université.

Il rejoint le ministère des Affaires étrangères à Bruxelles, le 1er novembre 1986. Il a travaillé à la direction de la non-prolifération nucléaire au ministère belge des Affaires étrangères, ambassadeur belge au kanya, accrédité également en Erythrée, en Somalie, aux seichelles, aux Comores et à Madagascar et représentant-permanent auprès du PNUE et ONU-Habitat. Il a été directeur de Droits de l’homme et démocratie au ministère belge des Affaires étrangères, avant d’être affecté à Kinshasa.

Le ministre des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, le Directeur de cabinet du Chef de l’Etat, Néhémie Mwilanya Wilondja et le Conseiller principal du Chef de l’Etat au Collège politique, Kikaya Bin Karubi, ont assisté à cette cérémonie. M. Thomas Terstegen, Georges Papakostas, Youssri Mohamed Khali et Mme Carina Maria Hakanson,respectivement nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République fédérale d’Allemagne, de Grèce, d’Egypte et de Suède en République démocratique du Congo, ont quant à eux, présenté leurs lettres de créance au Président Joseph Kabila lundi 23 janvier, rappelle-t-on. ACP/ Mat/JGD/Fmb