Quatre bornes fontaines construites à Lubumbashi

Lubumbashi, 20 Janv. 2017 (ACP).- Quatre bornes fontaines et un bladder ont été construits dans les quartiers périphériques de la ville de Lubumbashi par la Régie des Distribution d’eau, REGIDESO sous financement du gouvernement provincial du Haut-Katanga au cours de l’année 2016.

La direction provinciale de la REGIDESO du Katanga a également procédé au cours de cette même année, au forage de 3 puits et à la construction d’une citerne de 2000 m3 par COMUS à Kolwezi, à l’installation des groupes moto pompes « GMP » électriques alimentés par un groupe électrogène, l’un au centre de Kasenga et l’autre à celui de Dilolo.

C’est le directeur provincial de cette société, M. Pierre Makoyo Kalonda, qui a présenté ses réalisations au cours d’une double cérémonie d’échange de vœux et de remise de cadeaux aux agents retraités organisée dans la salle polyvalente Mgr Floribert Cornelis à Lubumbashi, selon un document parvenu vendredi à l’ACP.

A cette occasion, il a exhorté tous les agents promus à se remettre sans cesse en cause pour atteindre les objectifs assignés à la société par l’Etat congolais pour contribuer à l’unisson, à la réalisation globale de son objet social : la production et la commercialisation de l’eau potable en RDC.

Six agents retraités à la REGIDESO/Katanga

Six agents dont 5 du siège de Lubumbashi et un de la sous station de Kongolo ont été retraités à la Régie de Distribution d’eau, REGIDESO pour avoir rendu de bons et loyaux services à cette dernière pendant de longues années.

Ils ont reçu, au cours d’une cérémonie organisée dans la salle Mgr Floribert Cornelis par la REGIDESO, des cadeaux composés de congélateurs de la part de la direction provinciale du Katanga, selon un communiqué remis vendredi à l’ACP à Lubumbashi.

Ces retraités continueront à bénéficier de soins médicaux et de la paie mensuelle de la rente et à participer à d’autres manifestations festives, précise le communiqué.

Dans son intervention au cours de cette cérémonie, le directeur provincial de la REGIDESO/Katanga, M. Pierre Makoyo Kalonda, a appelé les autres agents à s’inspirer du comportement de ces retraités qui ont été couronnés suite à leur dévouement, abnégation et fidélité vis-à-vis de la société. ACP/Kayu/Wet