Quatre militaires tués en zone anglophone du Cameroun

Kinshasa, 29 Nov. 2017 (ACP).- Quatre militaires camerounais ont été assassinés dans la nuit de mardi à mercredi dans le sud-ouest anglophone du Cameroun lors d’une attaque attribuée à des séparatistes présumés, a indiqué l’AFP.

« Quatre militaires ont été tués vers 2 heures du matin dans la zone Mamfe -province du Sud-ouest « , a affirmé une source proche de l’armée. Ce nouvel incident porte à huit le nombre de militaires camerounais tués en zones anglophones en moins d’un mois, dans des attaques attribuées par le gouvernement aux séparatistes anglophones.

La sécurité dans ces régions, en proie à une grave crise socio-politique depuis un an, s’est considérablement dégradée en quelques semaines. Par ailleurs certains observateurs et analystes ont exprimé leur crainte de voir la crise tourner à l’insurrection armée, alors que les leaders séparatistes en exil appellent ouvertement à l’autodéfense et à l’action armée pour faire face à la répression menée ces derniers mois par les autorités.

Les séparatistes appellent également à combattre ce qu’ils qualifient de force d’occupation les milliers de policiers et soldats déployés sur place. Couvre-feu nocturne, restrictions de mouvement et sévères mesures de contrôle des armes à feu ont été imposées par les autorités dans plusieurs localités de la région pour tenter de juguler la montée des violences.

Les militaires mènent également fouilles, opérations de sécurisation et perquisitions dans les bastions sécessionnistes. ACP/BSG/Wet