La quatrième  Journée Zéro discrimination sera célébrée le 1er Mars 2017

Kinshasa, le 26 Février 2017 (ACP).- La célébration mondiale de la quatrième Journée Zéro discrimination aura lieu le 1er Mars 2017, autour du thème « Faites du bruit pour zéro discrimination », annonce l’ONUSIDA/RDC dans un communiqué de presse parvenu samedi à l’ACP.

La célébration de cette journée est une occasion pour tous de célébrer la diversité, la tolérance et l’inclusion, de s’unir contre la discrimination et de célébrer le droit de chacun de vivre une vie pleine, avec dignité, note l’ONUSIDA pour qui s’engager contre la discrimination n’est pas chose facile mais aucune action ne doit être minimisée.

A cet effet, ctte structure onusienne encourage chacun à « faire du bruit » pour zéro discrimination en vue de transformer le monde en un endroit plus juste et équitable, car la discrimination affecte durablement l’individu et la société quelle que soit sa forme, physique, morale, verbale ou psychologique.

Concernant la RDC, l’enquête Index de Stigmatisation et de Discrimination des Personnes vivant avec le VIH de Novembre 2012 démontre que les manifestations de la discrimination les plus fréquentes sont le refus d’un emploi ou d’opportunité de travail à cause du statut sérologique , l’obligation de se soumettre à une procédure médicale dont le test VIH avant l’embauche, le refus de prodiguer des soins de santé et surtout des soins dentaires à cause du statut sérologique, le renvoi, la suspension et l’interdiction d’accès à une institution d’enseignement à cause du statut sérologique de l’enfant ou de ses parents.

En plus du statut sérologique, l’orientation sexuelle, le sexe, le milieu d’origine sont souvent des facteurs qui favorisent la discrimination.

Selon ce Rapport, « la stigmatisation et la discrimination associée à l’infection à VIH ont largement aggravé les répercussions négatives de l’épidémie. La stigmatisation peut conduire à la discrimination et à d’autres violations des droits de l’Homme, ce qui affecte fondamentalement le bien-être des personnes vivant avec le VIH ».

Néanmoins, l’ONUSIDA s’engage, aux côtés du Gouvernement, de la Société civile, des autres Agences des Nations Unies et de tous les acteurs nationaux et internationaux à identifier les facteurs qui conduisent à la discrimination afin d’établir les conditions et les recommandations nécessaires à mettre en œuvre pour fournir un environnement propice où chacun peut bénéficier de tous les services dont il a besoin sans tenir compte de son âge, son statut, sa race, sa religion, sa profession ou son sexe. ACP/FNG/Kgd