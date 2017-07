La question de la santé des jeunes au cœur des débats du « Forum africain de la santé » à Kigali

Kinshasa, 02 Juillet 2017 (ACP).- La question de la santé des jeunes et des adolescents a été au cœur du premier Forum africain de la santé organisé du 27 au 28 juin 2017 à Kigali, par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en collaboration avec le gouvernement rwandais, indique l’OMS dans un communiqué publié à partir de Brazzaville dont une copie est parvenue vendredi à l’ACP.

«L’Afrique a un avantage. A mesure que le monde vieillit, notre population devient plus jeune. Il existe tellement de potentiels pour exploiter cette vitalité et cette énergie en vue de créer des systèmes de santé répondant aux besoins de tous. Mais, nous devons agir maintenant pour protéger leur santé en créant des services de santé adaptés aux jeunes et en encourageant des modes de vie sains», a déclaré la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Matshidiso Moeti.

Et d’ajouter : «Nous voulons que nos jeunes ne soient pas seulement des bénéficiaires des services, mais qu’ils soient également à nos côtés à la table de prise de décisions au moment où nous nouons des partenariats entre tous les secteurs pour assurer un avenir plus prospère et durable pour tous en Afrique ».

Selon ce communiqué, l’Afrique est la seule région au monde où la population dans son ensemble devient plus jeune. En effet, les personnes âgées de moins de 18 ans représentent 50% de la population dans 15 pays d’Afrique subsaharienne. Cependant, malgré la vitalité de cette jeunesse, le VIH a affecté de manière disproportionnée les enfants et les adolescents africains.

Depuis 30 ans que dure l’épidémie mondiale du VIH, environ 17 millions d’enfants ont perdu un ou deux de leurs parents du fait du sida , 90% de ces enfants vivent en Afrique subsaharienne. En outre, poursuit la source, la prolifération des maladies non transmissibles (MNT) en Afrique, a entraîné une augmentation de 27% des décès liés aux maladies non-transmissibles au cours des 10 dernières années.

Si cette croissance se poursuit, il y aura une répercussion manifeste sur la santé des jeunes en Afrique. Le thème général retenu pour ce Forum est « Les populations d’abord :la route vers la couverture sanitaire universelle en Afrique», annonce le communiqué de l’OMS, ajoutant que, l’Afrique a encore des problèmes essentiels de santé, mais des améliorations importantes ont été enregistrées au cours de la décennie écoulée et l’impact de celles-ci sera également débattu lors de l’événement.ACP/Mat/Kgd