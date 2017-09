Sud Kivu : Quinze projets de développement urbain soumis à la Banque mondiale.

Bukavu, 14 sept. 2017 (ACP).- Le maire de la ville de Bukavu, Philémon Yogolelo Lutombo s’est entretenu mercredi avec une délégation de la Banque mondiale à qui il a soumis quinze projets relatifs à la modernisation de cette ville.

Ces projets portent notamment sur la réhabilitation d’une route dans la commune d’Ibanda, la construction du collecteur de la Kawa à la place de l’Indépendance, la modernisation des marchés de Cimpunda dans la commune de Kadutu et Lwakabiri dans celle de Bagira, la construction des écoles et des centres de santé et autres.

Selon M. Adolph Mbula, expert technique du programme de développement urbain à la Banque Mondiale, son équipe fera le rapport de ces projets pour un éventuel financement avant d’indiquer que dans le cadre de la réhabilitation de cette route dans la commune d’Ibanda une indemnisation sera accordée aux gens qui seront victimes de la démolition de leurs maisons.

Le maire de Bukavu, Philémon Yogolelo Lutombo, confiant dans la matérialisation de ces projets soumis qui visent la modernisation de la ville, a salué les étroites relations qu’entretient le chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange avec la Banque Mondiale. ACP/YWM/Kayu/Wet/CFM