Radio Okapi fera certainement partie de meilleur héritage de l’ONU en RDC, selon le Ministre Mende

Kinshasa, 26 Fév. 17 (ACP).- Le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga, a fait valoir samedi, à Kinshasa, que Radio Okapi fera certainement partie de meilleur « morceau » de l’héritage de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en RDC (Monusco) à la République Démocratique du Congo.

A l’occasion de la célébration, à l’Hôtel Béatrice, des 15 ans de cette radio onusienne, le porte-parole du gouvernement a salué le « magnifique » travail professionnel abattu par Radio Okapi, une radio des Nations Unies dont l’histoire est fortement liée à l’évolution même de la RDC, depuis le lancement du Dialogue inter congolais de Sun City.

Pour le ministre de la Communication et des médias, tout média coûte cher au regard des moyens à y mettre, et il s’est dit heureux que les Nations Unies, dont la RDC est membre, (donc sa Radio) se soient mises à mettre sur pied cette entreprise audiovisuelle. Lorsque cette mission prendra fin, l’ONU laissera ce bijou, et « nous travaillerons pour que ce bijou puisse continuer ses immenses services au peuple congolais », a-t-il souligné, précisant qu’il prépare une transition.

Car une mission des Nations Unies commence et se termine, a-t-il rappelé. Lambert Mende Omalanga a salué les efforts de la Directrice de cette Radio, Elisabeth Laure Njipwo Ngwimdo, une Camerounaise, pour faire de cette radio un instrument de réunification des pays.

Radio Okapi a démarré ses premières émissions avec le tout premier journal en français le 25 février 2002, pendant que s’ouvraient les négociations de Sun City, en Afrique du Sud. Elle a un « bassin » d’une vingtaine de millions d’auditeurs par semaine, selon le Directeur de l’Information publique de la Monusco, Charles Antoine Bambara.

Au cours de cette célébration il a été procédé au lancement d’une nouvelle grille de 12 émissions dont notamment Droits des citoyens, Etoiles, le beau Congo alors qu’avant il existait plusieurs chroniques comme « Parole aux auditeurs, Dialogue entre Congolais ».

Les nombreux journalistes qui travaillent au sein de cette radio, fruit du partenariat entre la Fondation Hirondelle, une institution suisse spécialisée dans la Communication, dans les zones en crise et l’ONU, ont adhéré à une ligne éditoriale basée, dit-on, sur l’impartialité, l’équilibre de l’information et l’objectivité, la clarté et l’exactitude dans tout traitement de l’actualité. Le Directeur adjoint du cabinet du chef de l’Etat, Kambila, des Députés et Sénateurs ont rehaussé de leur présence cette manifestation. ACP/FNG/Kgd