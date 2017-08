Rangers de Kinshasa marche sur Malebo de Bandundu (8-0) au tour qualificatif de la LINAFOOT

Kinshasa, 23 août 2017 (ACP) – L’AC Rangers de Kinshasa a marché sur le FC Malebo de Bandundu qu’il a battu par 8-0, mercredi au stade Père Raphael de la Kethulle, en match du tour qualificatif de la montée à la Ligue nationale de football (LINAFOOT) poule Ouest.

Les buts de l’équipe victorieuse ont été inscrits par Tuisila (11ème), Ingoli (22ème ,41ème), Mpiana (30ème), Bohulu (78ème, 85ème), Mbala (82ème) et Pinock Vuvu (87ème).

En première explication, le FC Nord Sport du Kongo Central et le TP Molunge de l’Equateur se sont neutralisés sur le score de parité de 1-1, grâce aux buts d’Otake Kewae (60ème), pour Molunge, et Kadima Blaise (87ème), pour Nord Sport.

Pour le compte de la poule Est basée à Goma, le FC Umoja du Sud-Kivu a partagé avec le FC Mont Bleu de la Province Orientale sur la note de 2-2, au stade des Volcans, tandis que l’AS Kabasha du Nord-Kivu et le FC Durba du Haut-Uélé ont fait jeu égal de 2-2.

Par contre, au stade TP Mazembe de Kamalondo pour le compte de la 1ère journée de la poule Centre-Sud, KFA de Lubumbashi a gagné par forfait (3-0) son match contre l’AS Bantous du Kasaï Oriental, ce dernier ne s’étant pas présenté sur le terrain.

La deuxième journée affichera les rencontres ci-après : vendredi 25 août 2017 : poule Ouest : TP Molunge-FC Malebo, AS Rangers-FC Nord Sport ; poule Est : AS Kabasha-FC Umoja, FC Mont Bleu-FC Durba ; poule Centre-Sud : US Tshinkunku-KFA. ACP/FNG/YWH/BSG/Kgd/CFM/MPKA