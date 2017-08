Rangers-Nord Sport et Mont Bleu-Durba vendredi au tournoi de la montée à la LINAFOOT

Kinshasa, 24 août 2017 (ACP).- Les matches TP Molunge (Equateur)-FC Malebo (Bandundu) et AC Rangers (Kinshasa)-Nord Sport (Kongo Central) sont au programme, vendredi au stade Père Raphaël de la Kethulle, pour le compte de la 2ème journée de la poule Ouest du tournoi de la montée à la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Dans la poule Est, le même jour au stade des Volcans, l’AS Kabasha de Goma croisera le fer avec le FC Umoja du Sud-Kivu, tandis que le FC Mont Bleu sera aux prises avec le FC Durba, dans un derby de l’ex-Province Orientale.

Les poules Ouest et Est qualifieront chacune 3 équipes, alors que celle du Centre Sud a un quota de deux clubs. Il s’agira certainement de KFA de Lubumbashi et US Tshinkunku de Kananga, étant donné que l’AS Bantous de Mbuji-Mayi n’a pas effectué le déplacement de la capitale du cuivre. ACP/FNG/YWM/Kayu/May/KJI/CFM