Rangers représentera Kinshasa en dominant Ujana (3-1) aux préliminaires de la Coupe du Congo de la LIFKIN

Kinshasa, 19 mars 2017 (ACP) – L’AC Rangers représentera la Ligue de football de Kinshasa (LIFKIN) à la phase finale de la 53ème Coupe du Congo, après avoir dominé l’AC Ujana par 3-1, samedi au stade Père Raphaël de la Kethulle, en finale des préliminaires.

Tuisila Kisinda (12ème) s’est fait justice en transformant un penalty consécutif à une faute de Masiya Maliyamungu dans la surface de réparation. Nsadisa Kalumayi (35ème) a forcé l’addition sur balle arrêtée, avant que Mpia Mozinzi (67ème) ne triple la marque pour l’AC Rangers. Kapitene Ngoy (71ème) a sauvé l’honneur pour l’AC Ujana.

Avant la dernière étape des éliminatoires, l’AC Rangers avait éliminé respectivement l’AC Real de Kin (0-0, 5-3 aux tirs au but) et OCK (0-0, 5-4 aux tirs au but). ACP/Kayu/KGD