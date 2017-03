Rangers ridiculise Ujana (3-0) à l’EPFKIN

Kinshasa, 02 Mars 2017 (ACP).- L’AC Rangers a ridiculisé l’AC Ujana sur la note sévère de 3-0, jeudi au stade Révérend Père Raphaël de la Kethulle, en match de la 27ème journée du championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN).

Les réalisations de l’équipe victorieuse ont été l’œuvre de Nsadisa (47ème) et Tuisila (69ème, 73ème).

Avec cette victoire, l’AC Rangers occupe la première place au classement avec 64 points devant JSK qui marque le pas avec 63 points en 27 sorties.

Les autres résultats de la même journée sont: TP Foyo-FC Orange 3-0 forfait, New Jak-JSK 0-0. Pour le compte de la 25ème journée, les résultats suivant ont été enregistrés : FC Nzakimwena-RC Saint Etienne 0-1, but de Fela Chadrack (32ème) ; OCK-FC Standard de Lemba 1-0, but de Kambo Alife (40ème). ACP/Kayu/Wet