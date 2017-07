Le rapport d’activités de «Kibali Gold Mine» présenté au Premier ministre

Kinshasa, 17 Juillet 2017 (ACP).- Le président du conseil de «Kibali Gold Mine» et directeur exécutif de «Rangold», Mark Briston a présenté lundi, au premier ministre, Bruno Tshibala le rapport d’activités de ce groupe, lequel s’inscrit dans le cadre du partenariat avec les institutions de la république.

M. Briston qui a conduit la délégation de ce groupe auprès du premier ministre, a souligné à cet effet que, ce rapport revient sur ce qui a été dit par le groupe «Kibali Gold Mine», ce qui a été réalisé et ce qu’il planifie de faire à l’avenir dans le cadre de ce grand projet qui cette structure développe depuis huit ans en RDC.

D’ici la fin de l’année, a-t-il annoncé «Kibali Gold Mine» va avoir sa propre mine souterraine qui sera pleinement fonctionnelle. « C’est sera une mine avec un niveau de technologie suffisamment avancé puisque nous avons automatisé plusieurs machines qui vont y travailler pratiquement nos bennes », a expliqué le directeur exécutif, soulignant que cela constitue l’avant dernier projet de cette firme.

Le dernier projet, a-t-il lancé, ce sera la centrale hydroélectrique qui doit être finie en 2018 ajoutant que «Kibali Gold Mine» essaye de transformer le Nord-est de la RDC en un autre pool, une autre destination d’affaires comparativement à ce qui se fait au sud avec le Katanga.

«Kibali Gold Mine» a injecté plus de 2,2 milliards de dollars dans l’économie congolaise

M. Briston a par ailleurs indiqué que, l’investissement de «Kibali Gold Mine» aujourd’hui injecté dans l’économie congolaise est de plus 2,2 milliards de dollars soulignant que dans le cadre des échanges qu’ils ont eu avec le premier, il était question de voir dans quelle mesure par rapport aux défis qui se présentent ce que cette firme et le gouvernement peuvent faire concrètement pour aller de l’avant. «L’argent que nous avons investi, c’est de l’argent qui est allé directement dans l’économie congolaise et particulièrement aux sociétés locales avec lesquelles nous travaillons», a-t-il conclu.

